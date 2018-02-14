При «серьёзном инциденте» в Хитроу погиб человек

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Один человек погиб в результате «серьёзного инцидента» с участием двух транспортных средств на взлётном поле лондонского аэропорта Хитроу, передаёт Sky News.

Сообщается, что ещё один мужчина госпитализирован с травмой плеча.

По данным телеканала, на месте происшествия находятся сотрудники полиции, однако никаких задержаний пока не было.

Ранее представитель Хитроу сообщил о «серьёзном инциденте» на взлётном поле. Ряд рейсов задерживается.

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