При «серьёзном инциденте» в Хитроу погиб человек
Один человек погиб в результате «серьёзного инцидента» с участием двух транспортных средств на взлётном поле лондонского аэропорта Хитроу, передаёт Sky News.
Сообщается, что ещё один мужчина госпитализирован с травмой плеча.
По данным телеканала, на месте происшествия находятся сотрудники полиции, однако никаких задержаний пока не было.
Ранее представитель Хитроу сообщил о «серьёзном инциденте» на взлётном поле. Ряд рейсов задерживается.
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