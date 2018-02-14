В Эр-Рияде из-за песчаной бури закрыли школы

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде из-за песчаной бури закрыли школы . Об этом сообщает Gulf Daily News со ссылкой на управление образованием королевства.

Как отмечается, такое решение принято для безопасности учащихся и сотрудников учебных заведений.

Также школы закрыли в других регионах, в том числе в административном округе Эль-Касим.

Ранее власти Ирана были вынуждены закрыть ряд школ в Тегеране и других частях страны из-за сильного загрязнения воздуха.