В Эр-Рияде из-за песчаной бури закрыли школы

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В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде из-за песчаной бури закрыли школы . Об этом сообщает Gulf Daily News со ссылкой на управление образованием королевства.

Как отмечается, такое решение принято для безопасности учащихся и сотрудников учебных заведений.

Также школы закрыли в других регионах, в том числе в административном округе Эль-Касим.

Ранее власти Ирана были вынуждены закрыть ряд школ в Тегеране и других частях страны из-за сильного загрязнения воздуха.

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