Песков: заявления США о «вмешательстве России» похожи на одержимость

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Заявления Вашингтона о предполагаемом вмешательстве Москвы во внутренние дела Соединённых Штатов похожи на одержимость, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не вижу смысла это комментировать. Дело в том, что это похоже (при всём уважении к авторам таких заявлений) на одержимость», — сказал он на брифинге.

Песков подчеркнул, что Россия «не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в чьи внутренние дела».

«Мы весьма негативно относимся, когда пытаются вмешиваться в наши внутренние дела, и не делаем этого сами. Мы неоднократно об этом говорили и мы очень сожалеем, что наши слова упорно отказываются слышать в США», — добавил он.

Ранее глава ЦРУ Майк Помпео заявил о намерении России повлиять на очередные выборы в США.

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