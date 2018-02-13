В ЮАР засуху объявили национальной катастрофой

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Южно-Африканская Республика объявила засуху национальной катастрофой.

Об этом сообщает AFP.

«Южно-Африканская Республика объявляет засуху национальной катастрофой», — пишет агентство.

Ранее информационный портал «Юга.ру» сообщал, что неблагоприятные погодные условия, в частности засуха, повлияли на урожай чая в Адыгее.

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