Главы МИД России и Бельгии обменялись футбольными мячами
Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс и министр иностранных дел России Сергей Лавров обменялись футбольными мячами перед началом официальных переговоров в Москве. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Лавров подарил коллеге официальный мяч ЧМ-2018, а бельгиец — мяч с автографами своей сборной», — написала Захарова в Facebook.
Она добавила, что в Брюссель «в составе официальной делегации Бельгии отправится и волк Забивака».
Ранее Лавров заявил, что американцы не могут победить россиян в честной спортивной борьбе.
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