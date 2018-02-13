Главы МИД России и Бельгии обменялись футбольными мячами

Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс и министр иностранных дел России Сергей Лавров обменялись футбольными мячами перед началом официальных переговоров в Москве. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.