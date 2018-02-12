СМИ: Британские прокуроры уговаривали Швецию продолжать требовать экстрадиции Ассанжа

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Британская прокурорская служба отговорила шведских коллег от попыток приостановить процедуру экстрадиции главный редактор WikiLeaks Джулиана Ассанжа в 2013 году.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на электронные письма британской прокуратуры.

Отмечается, что в 2013 году Швеция хотела отказаться от требования об экстрадиции Ассанжа и снять Европейский ордер на арест в связи с тем, что «в шведском законодательстве существует требование, согласно которому принудительные меры должны быть пропорциональными».

Директор шведской прокуратуры Марианн Ни указывала, что сложившиеся обстоятельства и, в частности, затраты и количество прошедшего время вынуждают её отказаться от экстрадиции.

В тоже время британская сторона указывала, что не стоит этого делать и что расходы не «являются важным фактором в этом вопросе».

В мае 2017 года прокуратура Швеции приняла решение об отмене ордера на арест главного редактора WikiLeaks. Однако суд в Лондоне оставил в силе ордер на арест Ассанжа.

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