Курдские формирования сообщили о ликвидации в Африне турецкого беспилотника

Курдское вооружённое формирование YPG сбило в сирийском Африне турецкий беспилотник.

«Огнём с земли сбит турецкий беспилотник. Он упал неподалёку от города Африн», — приводит РИА Новости слова представителя YPG.

Также YPG распространило фотографии и видеозапись со сбитым аппаратом.

20 января Турция официально объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Сирии.