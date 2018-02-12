Курдские формирования сообщили о ликвидации в Африне турецкого беспилотника

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Курдское вооружённое формирование YPG сбило в сирийском Африне турецкий беспилотник.

«Огнём с земли сбит турецкий беспилотник. Он упал неподалёку от города Африн», — приводит РИА Новости слова представителя YPG.

Также YPG распространило фотографии и видеозапись со сбитым аппаратом.

20 января Турция официально объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Сирии.

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