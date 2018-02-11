В Израиле допустили сохранение СВПД по иранской ядерной программе путём корректировок
«Мы не против соглашения, но его нужно корректировать. Это соглашение можно спасти. И спасение пойдёт на руку всем, нам тоже. Мы поддерживаем позицию президента США Дональда Трампа», — цитирует дипломата Интерфакс.
Он добавил, что израильские власти «не испытывают особых опасений» по поводу реакции Тегерана на разрыв соответствующего соглашения.
В январе секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что СВДП является исчерпывающим и неделимым документом, поэтому его пересмотр невозможен.
Также в 2017 году эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов прокомментировал в ходе беседы с ФБА «Экономика сегодня» возможный выход Ирана из ядерного соглашения.