В Израиле допустили сохранение СВПД по иранской ядерной программе путём корректировок

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе можно спасти с помощью корректирования соглашения, заявил посол Израиля в России Гарри Корен.

«Мы не против соглашения, но его нужно корректировать. Это соглашение можно спасти. И спасение пойдёт на руку всем, нам тоже. Мы поддерживаем позицию президента США Дональда Трампа», — цитирует дипломата Интерфакс.

Он добавил, что израильские власти «не испытывают особых опасений» по поводу реакции Тегерана на разрыв соответствующего соглашения.

В январе секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что СВДП является исчерпывающим и неделимым документом, поэтому его пересмотр невозможен.

Также в 2017 году эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов прокомментировал в ходе беседы с ФБА «Экономика сегодня» возможный выход Ирана из ядерного соглашения.