Искавшая наркотики в одном из домов Нью-Йорка полиция нашла 60 петухов
Об этом сообщает Associated Press.
Вместе с этим сотрудники правоохранительных органов нашли оборудование, используемое для организации петушиных боёв.
Отмечается, что полицейские задержали 40-летнего хозяина дома Рейнальдо Бонилья, его теперь обвиняют в ряде преступлений, включая жестокое обращение с животными.
По данным агентства, птицы были специально обучены для драк, а потому курс реабилитации им уже не поможет. В связи с этим, вероятнее всего, их усыпят.
В апреле 2017 года сообщалось, что на Кубе набирают популярность петушиные бои. Долгое время они были под запретом, однако в городе Сьего-де-Авила была открыта специальная арена на тысячу зрительских мест.