Искавшая наркотики в одном из домов Нью-Йорка полиция нашла 60 петухов

Полиция Нью-Йорка обнаружила 60 петухов, питбуля и фазана во время обыска дома, в котором, как предполагалось, хранили наркотики.

Об этом сообщает Associated Press.

Вместе с этим сотрудники правоохранительных органов нашли оборудование, используемое для организации петушиных боёв.

Отмечается, что полицейские задержали 40-летнего хозяина дома Рейнальдо Бонилья, его теперь обвиняют в ряде преступлений, включая жестокое обращение с животными.

По данным агентства, птицы были специально обучены для драк, а потому курс реабилитации им уже не поможет. В связи с этим, вероятнее всего, их усыпят.

В апреле 2017 года сообщалось, что на Кубе набирают популярность петушиные бои. Долгое время они были под запретом, однако в городе Сьего-де-Авила была открыта специальная арена на тысячу зрительских мест.