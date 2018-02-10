Северокорейский теплоход покинул Приморье в связи с подозрением на санкционный груз

Теплоход КНДР «Мэн Гюн Бонг», ранее застрявший в водах вблизи Владивостока, ушёл обратно в северокорейский Раджин в связи с подозрениями на санкционный груз, сообщили в пресс-службе пограничного управления Федеральной службы безопасности России.