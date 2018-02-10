Северокорейский теплоход покинул Приморье в связи с подозрением на санкционный груз

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Теплоход КНДР «Мэн Гюн Бонг», ранее застрявший в водах вблизи Владивостока, ушёл обратно в северокорейский Раджин в связи с подозрениями на санкционный груз, сообщили в пресс-службе пограничного управления Федеральной службы безопасности России.

«Судно... идёт в Раджин», — приводит сообщение програнуправления ТАСС.

Ранее таможня выявила признаки нарушения северокорейским теплоходом «Мэн Гюн Бонг» резолюции Совбеза ООН, которая запрещает КНДР прямые и косвенные поставки продовольственной продукции с использованием морских судов.

3 февраля капитан теплохода «Мэн Гюн Бонг», который возит грузы в северокорейский Раджин, из-за отсутствия топлива дал сигнал SOS в водах Владивостока. Позднее к застрявшему судну отправили танкер с топливом.

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