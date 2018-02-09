МИД Франции завёл русскоязычный аккаунт в Twitter

Министерство иностранных дел Франции завело официальный русскоязычный аккаунт в социальной сети Twitter.

«Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в русскоязычном аккаунте МИД Франции. Обещаем делиться интересной и полезной информацией о нашей стране и не только», — говорится в тексте сообщения.

Министерство также имеет аккаунты на английском, испанском, арабском и немецком языках.

Отмечается, что французское ведомство также создало русскоязычный сайт.

«Перед вами новая версия сайта французской дипломатии на русском языке… Задача этого сайта — помочь вам узнать современную Францию», — говорится в сообщении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ITV рассказал, кто ведёт его аккаунт в социальной сети Twitter.