МИД Франции завёл русскоязычный аккаунт в Twitter

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Министерство иностранных дел Франции завело официальный русскоязычный аккаунт в социальной сети Twitter.

«Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в русскоязычном аккаунте МИД Франции. Обещаем делиться интересной и полезной информацией о нашей стране и не только», — говорится в тексте сообщения.

Министерство также имеет аккаунты на английском, испанском, арабском и немецком языках.

Отмечается, что французское ведомство также создало русскоязычный сайт.

«Перед вами новая версия сайта французской дипломатии на русском языке… Задача этого сайта — помочь вам узнать современную Францию», — говорится в сообщении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ITV рассказал, кто ведёт его аккаунт в социальной сети Twitter.

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