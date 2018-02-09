МИД Франции завёл русскоязычный аккаунт в Twitter
«Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в русскоязычном аккаунте МИД Франции. Обещаем делиться интересной и полезной информацией о нашей стране и не только», — говорится в тексте сообщения.
После английского, испанского, арабского и немецкого, #Французскаядипломатия теперь говорит по-русски. pic.twitter.com/qnqDFbQ7iP— ДипломатияФранции (@francediplo_RU) 9 февраля 2018 г.
Министерство также имеет аккаунты на английском, испанском, арабском и немецком языках.
Отмечается, что французское ведомство также создало русскоязычный сайт.
«Перед вами новая версия сайта французской дипломатии на русском языке… Задача этого сайта — помочь вам узнать современную Францию», — говорится в сообщении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ITV рассказал, кто ведёт его аккаунт в социальной сети Twitter.