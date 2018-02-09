Небензя: США и КНДР должны начать диалог без предварительных условий
«Двойная заморозка» по факту работает, хотя это и не признают те страны, которые отвергали с порога, когда мы предлагали. Сейчас действительно нет испытаний и не проводятся совместные учения США и Южной Кореи», — цитирует Небензю РИА Новости.
По его словам, Россия призывает все стороны «использовать появившееся окно возможностей, по крайней мере до апреля, когда американцы грозят возобновить проведение этих учений, которые могут привести к очередному витку обострения».
«Призываем и американскую сторону, и северокорейскую… Это должен быть диалог без предварительных условий. Чем скорее он начнется, тем лучше», — подчеркнул дипломат.
Ранее в Белом доме назвали дипломатию приоритетным способом решения вопроса КНДР.