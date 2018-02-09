Небензя: США и КНДР должны начать диалог без предварительных условий

План «двойной заморозки», предложенный Россией и Китаем, работает, поэтому США и Северная Корея должны приступить к диалогу без предварительных условий. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в эфире телеканала «Россия-24».

«Двойная заморозка» по факту работает, хотя это и не признают те страны, которые отвергали с порога, когда мы предлагали. Сейчас действительно нет испытаний и не проводятся совместные учения США и Южной Кореи», — цитирует Небензю РИА Новости.

По его словам, Россия призывает все стороны «использовать появившееся окно возможностей, по крайней мере до апреля, когда американцы грозят возобновить проведение этих учений, которые могут привести к очередному витку обострения».

«Призываем и американскую сторону, и северокорейскую… Это должен быть диалог без предварительных условий. Чем скорее он начнется, тем лучше», — подчеркнул дипломат.

Ранее в Белом доме назвали дипломатию приоритетным способом решения вопроса КНДР.