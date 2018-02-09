СМИ: При взрыве в мечети в Ливии пострадали более 45 человек

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Не менее 45 человек пострадали при взрыве в мечети в ливийском городе Бенгази.

Об этом информирует The Libya Observer со ссылкой на сотрудников медицинского учреждения.

Отмечается, что два человека погибли. 

Ранее сообщалось, что в мечети в ливийском городе Бенгази произошёл взрыв.

24 января в результате теракта в ливийском Бенгази по меньшей мере 33 человека погибли, более 70 получили ранения.

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