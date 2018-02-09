Посол России рассказал о перекосах в информационном фоне Германии

В информационном фоне Германии по России имеются серьёзные перекосы, поэтому немецкому сообществу необходимо предоставлять альтернативную точку зрения по тем или иным вопросам. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в ходе интервью RT на русском.

«Я думаю, что это было бы полезно для обеих сторон. И прежде всего это было бы полезно для немецкого читателя и слушателя, который мог бы узнать от нас иную, альтернативную точку зрения по тем или иным вопросам как наших двусторонних отношений, так и международной политики», — подчеркнул Нечаев.

По его словам, необходимо показать немецкой общественности, что есть другие точки зрения, которые стоит объективно оценивать.

«У нас есть такие замечательные ресурсы, как RT, Sputnik, наши телевизионные каналы, которые принимаются, наше медийное сообщество, которое работает в ФРГ», — отметил посол.

Ранее Нечаев заявил, что отношения с Германией остаются для России приоритетными.