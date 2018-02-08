Посол России в Британии рассказал о появлении «первых ростков» взаимопонимания двух стран

Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что заметил появление «первых ростков» взаимопонимания между Москвой и Лондоном.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24».

Однако российский дипломат добавил, что серьёзные противоречия всё ещё сохраняются.

«Первые ростки стали появляться. Да, остаются очень серьёзные противоречия, расхождения в позициях, но вот такой активный поиск, где можно начинать и выращивать хоть какое-то понимание, он есть», — цитирует его РИА Новости.

Он также отметил, что визит в Россию главы МИД Великобритании Бориса Джонсона помог обстоятельно обсудить позиции двух стран по различным проблемам. Также британская сторона озвучила ряд предложений, призванных наладить сотрудничество.

«Мы, естественно, используем любую возможность в наших отношениях. Если открывается возможность для сотрудничества, мы, естественно, её используем. Там, где британцы не готовы двигаться, мы обладаем стратегическим терпением с тем, чтобы подождать, когда они дозреют до этого», — добавил Яковенко.

Ранее посол России в Соединённом Королевстве призвал британские власти разъяснить обвинения в адрес Москвы во «вмешательстве».