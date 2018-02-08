Глава МИД Испании: Пучдемон может стать причиной разлада в отношениях с Бельгией

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис Кеседо в интервью AFP заявил, что попытки экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона управлять автономией дистанционно могут негативно сказаться на отношениях страны с Бельгией.

«В принципе он (Пучдемон. — RT) мог бы вести нормальную жизнь в Бельгии, мы не думаем, что там ему разрешают заниматься чем-то нелегальным», — приводит слова министра RTBF.

При этом Кеседо предположил, что если Пучдемон намерен осуществлять управление Каталонией дистанционно, то это может негативно сказаться на отношениях Брюсселя и Мадрида.

«Однажды встанет вопрос, до каких пор это может продолжаться, пока не навредит дружеским отношениям между двумя странами-партнёрами», — заключил он, добавив, что подобное положение вещей «некомфортно» для правительств Бельгии и Испании.

Ранее Пучдемон заявил, что сможет управлять автономией из Брюсселя.

Конституционный суд Испании постановил, что политик сможет занять пост главы правительства автономии лишь в том случае, если будет присутствовать в региональном парламенте лично.