Глава МИД Испании: Пучдемон может стать причиной разлада в отношениях с Бельгией

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Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис Кеседо в интервью AFP заявил, что попытки экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона управлять автономией дистанционно могут негативно сказаться на отношениях страны с Бельгией.

«В принципе он (Пучдемон. — RT) мог бы вести нормальную жизнь в Бельгии, мы не думаем, что там ему разрешают заниматься чем-то нелегальным», — приводит слова министра RTBF.

При этом Кеседо предположил, что если Пучдемон намерен осуществлять управление Каталонией дистанционно, то это может негативно сказаться на отношениях Брюсселя и Мадрида.

«Однажды встанет вопрос, до каких пор это может продолжаться, пока не навредит дружеским отношениям между двумя странами-партнёрами», — заключил он, добавив, что подобное положение вещей «некомфортно» для правительств Бельгии и Испании.

Ранее Пучдемон заявил, что сможет управлять автономией из Брюсселя. 

Конституционный суд Испании постановил, что политик сможет занять пост главы правительства автономии лишь в том случае, если будет присутствовать в региональном парламенте лично.

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