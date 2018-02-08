Доклад: сотрудники ФБР могли использовать личную почту для служебной переписки

Сотрудники ФБР могли использовать личную почту для служебной переписки. Об этом говорится в докладе под названием «Скандал с почтой Хиллари Клинтон и расследование ФБР», который был опубликован комитетом сената по национальной безопасности и обеспечению правительственной деятельности.

«Текстовые сообщения, которыми обменивались Стржок и Пейдж, позволяют предположить, что сотрудники ФБР использовали нерабочую электронную почту и программы для обмена сообщениями, чтобы передавать информацию о делах ФБР», — говорится в выдержках из доклада.

В частности, в сообщении от 10 апреля 2016 года Стржок пишет, что отправил с помощью почтового сервиса Gmail два письма, касающихся определённого законопроекта.

В другом сообщении, от 25 октября 2016 года, на вопрос о письме в конгресс по поводу расследования в отношении экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон Стжок ответил Пейдж, что она может отправить ему сообщение через службу iMessage.

Ранее стало известно, что ФБР потеряло переписку, которая могла бы пролить свет на предвзятое отношение к американскому лидеру Дональду Трампу агентов ведомства, расследовавших «российское вмешательство» в президентские выборы в США.

Позднее в Минюсте США объявили об обнаружении пропавшей переписки.

Кроме того, Трамп назвал опубликованную переписку агентов ФБР Питера Стржока и Лизы Пейдж «бомбой».