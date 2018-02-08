Захарова назвала инсинуациями заявления США об ответственности России за химатаки в Сирии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления США о том, что Москва якобы ответственна за применение в Сирии химического оружия.

Как она сказала в ходе еженедельного брифинга, эти заявления являются инсинуациями.

«Мы обратили внимание в очередной раз на заявления официальных представителей США, в том числе пресс-службы Госдепартамента. Они выступали с заявлениями об ответственности России за применение химического оружия в Сирии... Я считаю, что это всё можно одним словом охарактеризовать — инсинуации, но я также хотела бы сказать, что в последнее время США как-то вообще поставили на поток вбросы ничем не подтверждённой информации», — подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Соединённые Штаты обеспокоены сообщениями о «продолжающихся химических атаках со стороны сирийского режима», ответственность за которые ложится и на Россию.

RT ведёт прямую трансляцию брифинга.

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