Президент Южной Кореи намерен встретиться с сестрой лидера КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин намерен встретиться с сестрой северокорейского лидера Ким Чен Ына и другими высокопоставленными представителями КНДР во время их визита в Сеул.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря.

Ожидается, что Ким Ё Чжон прибудет в Южную Корею в пятницу, 9 февраля. Она намерена принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане.

По словам пресс-секретаря, в субботу, 10 февраля, запланирован обед, на котором будут присутствовать президент Южной Кореи и сестра лидера КНДР.

Ранее сообщалось, что Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, отправится в Южную Корею в ближайшее время.