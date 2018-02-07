Небензя заподозрил Косово в намерении утаить детали убийства сербского политика

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что нежелание властей непризнанного государства Косово сотрудничать с Сербией в расследовании убийства политика Оливера Ивановича наводит на мысль, что Приштина пытается «что-то утаить».

Как сообщает ТАСС, данное заявление он сделал на заседании Совета Безопасности ООН по косовскому урегулированию.

«Кто верифицировал способность косово-албанских силовых структур объективно расследовать преступления против сербов? Заинтересована ли вообще Приштина это делать? Её отказ от предоставления каких-либо сведений, запрошенных Белградом, говорит об обратном — в том числе, возможно, о стремлении что-то утаить», — отметил он.

Небензя также напомнил, что «возможность присутствия сербской полиции в крае прямо прописана» в резолюции Совета Безопасности по косовскому урегулированию. При этом Миссия ЕС в области верховенства закона (МОВЗ), которая взяла на себя задачу поддержания правопорядка, в настоящее время «переводит стрелки» на косовскую полицию.

Ранее в МИД России, комментируя расследование убийства Ивановича в Косове, отметили отсутствие «ключевой роли Евросоюза на Балканах».

Оливер Иванович был убит в Косовска-Митровице 16 января. МИД России осудил убийство политика.

Президент Сербии Александр Вучич назвал убийство Ивановича терактом.