Небензя заподозрил Косово в намерении утаить детали убийства сербского политика
Как сообщает ТАСС, данное заявление он сделал на заседании Совета Безопасности ООН по косовскому урегулированию.
«Кто верифицировал способность косово-албанских силовых структур объективно расследовать преступления против сербов? Заинтересована ли вообще Приштина это делать? Её отказ от предоставления каких-либо сведений, запрошенных Белградом, говорит об обратном — в том числе, возможно, о стремлении что-то утаить», — отметил он.
Небензя также напомнил, что «возможность присутствия сербской полиции в крае прямо прописана» в резолюции Совета Безопасности по косовскому урегулированию. При этом Миссия ЕС в области верховенства закона (МОВЗ), которая взяла на себя задачу поддержания правопорядка, в настоящее время «переводит стрелки» на косовскую полицию.
Ранее в МИД России, комментируя расследование убийства Ивановича в Косове, отметили отсутствие «ключевой роли Евросоюза на Балканах».
Оливер Иванович был убит в Косовска-Митровице 16 января. МИД России осудил убийство политика.
Президент Сербии Александр Вучич назвал убийство Ивановича терактом.