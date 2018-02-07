Посольство России заявило об ухудшении здоровья находящегося в тюрьме США Левашова

Посольство России в США глубоко обеспокоено тем, что россиянин Пётр Левашов, экстрадированный в США из Испании, содержится в неприемлемых условиях в тюрьме «Бриджпорт» в штате Коннектикут. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

«Отмечаем ненадлежащие условия содержания российского гражданина, имеющие признаки дискриминации и жестокого обращения», — заявили в посольстве.

Подчёркивается, что в результате негуманного обращения здоровье Левашова ухудшилось. При этом прописанные лекарства россиянину до сих пор не выданы.

Посольство призвало Госдеп и Минюст США принять безотлагательные меры с целью соблюдения законных прав россиянина, а также обеспечения надлежащих условий содержания Левашова в тюрьме, «исключающих ущемление его человеческого достоинства».

«Посольство также требует обеспечить российского гражданина медикаментами для лечения выявленных заболеваний. Ожидаем также от правозащитных организаций вмешательства в данную ситуацию», — говорится в сообщении диппредставительства.

Ранее в российском генконсульстве в Нью-Йорке потребовали улучшить условия содержания Левашова в тюрьме.

Россиянин был задержан в Барселоне в апреле 2017 года. Американская сторона обвиняет его в том, что он взламывал компьютеры граждан США и торговал паролями к ним.