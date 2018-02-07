Посольство России заявило об ухудшении здоровья находящегося в тюрьме США Левашова
«Отмечаем ненадлежащие условия содержания российского гражданина, имеющие признаки дискриминации и жестокого обращения», — заявили в посольстве.
Подчёркивается, что в результате негуманного обращения здоровье Левашова ухудшилось. При этом прописанные лекарства россиянину до сих пор не выданы.
Посольство призвало Госдеп и Минюст США принять безотлагательные меры с целью соблюдения законных прав россиянина, а также обеспечения надлежащих условий содержания Левашова в тюрьме, «исключающих ущемление его человеческого достоинства».
«Посольство также требует обеспечить российского гражданина медикаментами для лечения выявленных заболеваний. Ожидаем также от правозащитных организаций вмешательства в данную ситуацию», — говорится в сообщении диппредставительства.
Ранее в российском генконсульстве в Нью-Йорке потребовали улучшить условия содержания Левашова в тюрьме.
Россиянин был задержан в Барселоне в апреле 2017 года. Американская сторона обвиняет его в том, что он взламывал компьютеры граждан США и торговал паролями к ним.