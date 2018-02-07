В США за езду без водительских прав задержали мужчину по имени Shelby Mustang GT500

В американском штате Арканзас полицейские за езду без водительских прав задержали мужчину по имени Shelby Mustang GT500, передаёт Fox News.

29-летний мужчина по фамилии Миллер, который взял себе имя в честь автомобиля, производимого компанией Ford, был задержан за езду без документов и отсутствие страховки.

Отмечается, что неизвестно, за рулём какого автомобиля находился мужчина во время задержания.

Ранее автомобиль на полной скорости влетел во второй этаж здания стоматологической клиники в США.