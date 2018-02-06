В Госдепе заявили, что Россия пытается «устраниться» от проблемы химоружия в Сирии

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В Вашингтоне считают, что Россия хочет «устраниться» от проблемы применения химического оружия в Сирии. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

«Российские попытки устраниться вызывают огромную обеспокоенность у правительства США», — сказала Науэрт в ходе брифинга.

По её словам, США будут продвигать собственные предложения по созданию механизма подтверждения применения химоружия на основе парижской встречи в январе. Науэрт также отметила, что российское предложение Вашингтон не устраивает.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, чтоВашингтон обеспокоен сообщениями об использовании химического оружия на основе зарина в Сирии, однако пока не располагает соответствующими доказательствами.

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