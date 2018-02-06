Во Франции полицейские в ходе рейда задержали почти 30 мигрантов

Французские полицейские в ходе рейда задержали почти 30 человек, находившихся в лагере, где проживали мигранты из Вьетнама, которые намереваются попасть в Великобританию, передаёт Associated Press.