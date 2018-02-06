Во Франции полицейские в ходе рейда задержали почти 30 мигрантов

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Французские полицейские в ходе рейда задержали почти 30 человек, находившихся в лагере, где проживали мигранты из Вьетнама, которые намереваются попасть в Великобританию, передаёт Associated Press.

Рейд прошёл в лагере для мигрантов возле города Ланс.

Целью полицейской операции была попытка арестовать торговцев людьми. В общей сложности задержали 27 человек, устанавливается их причастность к преступлениям.

По данным местной префектуры, подобные рейды проводятся по всей Франции.

Ранее во французском Кале в ходе столкновений среди мигрантов пострадали 22 человека.

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