Комитет по разведке США проголосовал за публикацию секретного документа по «российскому делу»

Комитет по разведке палаты представителей США проголосовал за публикацию засекреченного документа, подготовленного Демократической партией, относительно расследования «российского вмешательства» в президентские выборы, сообщает Associated Press.

Отмечается, что голосование прошло анонимно. В течение пяти дней президент США Дональд Трамп должен решить, одобрять ли публикацию документа.

House intelligence panel unanimously votes to release classified Democratic memo, which aims to counter GOP memo released last week. https://t.co/VNXx0gwe4D — The Associated Press (@AP) 5 февраля 2018 г.

По данным агентства, документ подготовлен в ответ на досье о нарушениях со стороны ФБР и Минюста закона о разведке.

Ранее Национальный комитет Демократической партии США обвинил Республиканскую партию в попытке подорвать расследование о «связях американского президента Дональда Трампа с Россией» после того, как глава государства распорядился рассекретить и представить общественности досье о нарушениях ФБР и Минюстом закона о разведке.