Комитет по разведке США проголосовал за публикацию секретного документа по «российскому делу»

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Комитет по разведке палаты представителей США проголосовал за публикацию засекреченного документа, подготовленного Демократической партией, относительно расследования «российского вмешательства» в президентские выборы, сообщает Associated Press.

Отмечается, что голосование прошло анонимно. В течение пяти дней президент США Дональд Трамп должен решить, одобрять ли публикацию документа.

По данным агентства, документ подготовлен в ответ на досье о нарушениях со стороны ФБР и Минюста закона о разведке.

Ранее Национальный комитет Демократической партии США обвинил Республиканскую партию в попытке подорвать расследование о «связях американского президента Дональда Трампа с Россией» после того, как глава государства распорядился рассекретить и представить общественности досье о нарушениях ФБР и Минюстом закона о разведке.

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