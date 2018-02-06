Пушков прокомментировал решение Пентагона по военной помощи Пакистану

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление Вашингтона по поводу отсутствия планов США проводить какие-либо военные действия в Пакистане.

«Раз США отказали Пакистану в военной помощи, он намерен теперь закупать оружие у России и сближаться с Китаем. Многополюсный мир в действии», — написал сенатор в Twitter.

Раз США отказали Пакистану в военной помощи, он намерен теперь закупать оружие у России и сближаться с Китаем. Многополюсный мир в действии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 февраля 2018 г.

Ранее представитель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи заявил, что Соединённые Штаты пока не планируют военных операций в Пакистане.

Президент США Дональд Трамп обвинил власти Пакистана в том, что они предоставляют убежище террористам, используя при этом средства, переводимые американской стороной. Позднее стало известно, что США приостанавливают финансовую помощь Пакистану по вопросам безопасности.