Пушков прокомментировал решение Пентагона по военной помощи Пакистану
«Раз США отказали Пакистану в военной помощи, он намерен теперь закупать оружие у России и сближаться с Китаем. Многополюсный мир в действии», — написал сенатор в Twitter.
Раз США отказали Пакистану в военной помощи, он намерен теперь закупать оружие у России и сближаться с Китаем. Многополюсный мир в действии.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 февраля 2018 г.
Ранее представитель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи заявил, что Соединённые Штаты пока не планируют военных операций в Пакистане.
Президент США Дональд Трамп обвинил власти Пакистана в том, что они предоставляют убежище террористам, используя при этом средства, переводимые американской стороной. Позднее стало известно, что США приостанавливают финансовую помощь Пакистану по вопросам безопасности.