Пушков прокомментировал решение Пентагона по военной помощи Пакистану

Короткая ссылка
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление Вашингтона по поводу отсутствия планов США проводить какие-либо военные действия в Пакистане.

«Раз США отказали Пакистану в военной помощи, он намерен теперь закупать оружие у России и сближаться с Китаем. Многополюсный мир в действии», — написал сенатор в Twitter.

Ранее представитель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи заявил, что Соединённые Штаты пока не планируют военных операций в Пакистане.

Президент США Дональд Трамп обвинил власти Пакистана в том, что они предоставляют убежище террористам, используя при этом средства, переводимые американской стороной. Позднее стало известно, что США приостанавливают финансовую помощь Пакистану по вопросам безопасности.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru