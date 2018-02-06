Министр обороны Румынии обратился в прокуратуру в связи с пропажей военного подводного дрона

Министр национальной обороны Румынии Михай Фифор обратился в военную прокуратуру страны в связи с утерей военного подводного дрона, который вёл научные исследования в Чёрном море, сообщает Agerpres со ссылкой на румынское Минобороны.

«В ходе научных исследований, проводившихся в июне прошлого года в Чёрном море, платформа была потеряна, а её поиски в море вместе со специалистами ВМС оказались безуспешными. Соответственно, министр Михай Фифор распорядился заявить в бухарестскую военную прокуратуру», — рассказали в оборонном ведомстве.

Там отметили, что дрон SECRIS был построен на подводной платформе, поставленной компанией Ocean Server, и находился под управлением Центра научных исследований для ВМС (CCSFN).