В Сирии приняли делегацию Российского союза боевых искусств

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Помощник секретаря партии «Баас» Хиляль аль-Хиляль принял делегацию Российского союза боевых искусств (РСБИ), сообщает ФАН.

Как отметил аль-Хиляль, данный визит — это очень позитивная коммуникация между дружественными странами.

«Сирийская сторона хотела бы, чтобы эти встречи продолжались и сирийцы перенимали опыт российских спортсменов», — сказал он.

В свою очередь, глава делегации РСБИ Рамиль Габбасов заявил, что очень рад визиту, а также подчеркнул необходимость более тесного сотрудничества с сирийскими спортсменами.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.

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