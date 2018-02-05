В Сирии приняли делегацию Российского союза боевых искусств

Помощник секретаря партии «Баас» Хиляль аль-Хиляль принял делегацию Российского союза боевых искусств (РСБИ), сообщает ФАН.

Как отметил аль-Хиляль, данный визит — это очень позитивная коммуникация между дружественными странами.

«Сирийская сторона хотела бы, чтобы эти встречи продолжались и сирийцы перенимали опыт российских спортсменов», — сказал он.

В свою очередь, глава делегации РСБИ Рамиль Габбасов заявил, что очень рад визиту, а также подчеркнул необходимость более тесного сотрудничества с сирийскими спортсменами.

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