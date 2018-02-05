Служба безопасности открыла огонь по мужчине, пытавшемуся пробраться в резиденцию Рухани

В Тегеране служба безопасности открыла огонь по неизвестному, который пытался пробраться на территорию резиденции президента Ирана Хасана Рухани. Об этом сообщает Fars со ссылкой на местные власти.

Как отмечается, мужчина получил ранения.

По словам властей, сотрудники охраны сначала вынесли ему предупреждение, когда он прошёл за ограждение, однако неизвестный продолжил приближаться к зданию.

Агентство Tasnim уточняет, что злоумышленник имел при себе большой нож.

Ранее сообщалось, что сотрудники Секретной службы США задержали у Белого дома в Вашингтоне человека с заряженным оружием.