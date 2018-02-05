Суд освободил главу Samsung из тюрьмы

Вице-президент и фактический руководитель южнокорейской компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ён отпущен на свободу после того, как апелляционный суд вынес ему условный приговор, сняв большую часть обвинений.

Как передаёт «Рёнхап», Ли Чжэ Ён получил два с половиной года условно с отсрочкой исполнения приговора на четыре года. Таким образом, глава корпорации отпущен на свободу после почти года заключения.

Ли Чжэ Ён был арестован 17 февраля 2017 года по пяти обвинениям, включая причастность к предоставлению $6,38 млн в виде взятки на обучение верховой езде дочери близкой знакомой экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

Летом бизнесмена приговорили к пяти годам тюрьмы, он подал апелляцию на решение суда.