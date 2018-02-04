В Минобороны Афганистана заявили о ликвидации 100 боевиков за сутки
По меньшей мере 100 боевиков были ликвидированы в ходе операций на территории Афганистана за минувшие сутки. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на представителя Министерства обороны Давлата Вазири.
Как отмечается, операции против боевиков прошли в провинциях Фарьяб, Кандагар, Газни, Нангархар, Вардак и Логар. Кроме того, по данным оборонного ведомства, в ходе наступлений удалось изъять оружие террористов.
О потерях среди сотрудников служб безопасности не сообщается.
В начале января стало известно, что по меньшей мере 15 боевиков были уничтожены афганскими силовиками в провинции Кунар.
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