На Кипре 4 февраля пройдёт второй тур президентских выборов

На Кипре в воскресенье, 4 февраля, пройдёт второй тур президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате первого этапа голосования во второй тур прошли действующий президент страны Никос Анастасиадис и представитель коммунистической партии АКЕЛ (Прогрессивной партии трудового народа) Ставрос Малас.

Отмечается, что итоги второго тура голосования будут подведены в 19:30 (20:30 мск).

Ранее сообщалось, что, по данным экзитполов, Анастасиадис набрал 38—42% голосов избирателей, Малас — 27—31% голосов.

Третьим стал кандидат от от центристской Демократической партии (ДИКО) Николас Пападопулос с 21,5—24,5%.