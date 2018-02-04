На Кипре 4 февраля пройдёт второй тур президентских выборов

Короткая ссылка
На Кипре в воскресенье, 4 февраля, пройдёт второй тур президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате первого этапа голосования во второй тур прошли действующий президент страны Никос Анастасиадис и представитель коммунистической партии АКЕЛ (Прогрессивной партии трудового народа) Ставрос Малас.

Отмечается, что итоги второго тура голосования будут подведены в 19:30 (20:30 мск).

Ранее сообщалось, что, по данным экзитполов, Анастасиадис набрал 38—42% голосов избирателей, Малас — 27—31% голосов.

Третьим стал кандидат от от центристской Демократической партии (ДИКО) Николас Пападопулос с 21,5—24,5%.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru