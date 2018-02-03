Британский суд запретил преследовавшему корреспондента RT фанату приближаться к ней

В Великобритании суд вынес решение по делу Джоди Лакина, который в течение двух лет преследовал корреспондента RT Полину Бойко, присылая ей множество сообщений в социальных сетях, а также подарки.

Как пишет Daily Mail, Лакин получил пятилетний запрет приближаться к журналистке и её офису в Вестминстере.

В сообщении говорится, что мужчина неоднократно присылал Бойко цветы, а также подарил ей часы и дорогой свитер.

Отмечается, что Лакин не прекратил попытки встретиться с девушкой, несмотря на её многочисленные просьбы перестать присылать ей сообщения и предупреждение от полиции.