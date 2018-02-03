Антонов заявил, что Россия серьёзно относится к своим обязательствам в области разоружения

Россия серьёзно относится к своим обязательствам в области разоружения, чётко соблюдая все договоры. Об этом заявил RT посол России в США Анатолий Антонов, комментируя новую ядерную доктрину США.

«В документе упоминается договор о ракетах меньшей и средней дальности. Мы ведём на эту тему разговор с Соединённым Штатами Америки. Я вам откровенно скажу, как профессионал, главное — вести этот разговор именно на уровне профессионалов. Я против того, чтобы обсуждать все эти проблемы через средства массовой информации», — сказал Антонов.

Посол отметил, что именно американская сторона начала говорить о том, что Москва якобы не выполняет эти обязательства.

«Я хотел бы чётко и однозначно заявить, что к обязательствам по всем международным договорам мы относимся ответственно. И чётко их выполняем», — подчеркнул Антонов.

В пятницу, 2 февраля, Пентагон опубликовал американскую ядерную доктрину, в которой США обязуются способствовать нераспространению ядерного оружия и сокращению ядерных арсеналов.

В документе говорится, что Россия стремится модернизировать свой ядерный потенциал, а также ведёт разработку различных типов вооружений, которые, в частности, якобы противоречат ряду соглашений.