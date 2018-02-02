Шесть человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Хорватии

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В пригороде хорватского Карловаца при ДТП перевернулся автобус. В результате происшествия пострадали шесть человек, включая водителя.

Об этом сообщает телеканал HRT.

Отмечается, что автобус перевозил преимущественно школьников.

«Пострадавшие доставлены в больницы Карловаца для осмотра и оказания медпомощи», — указывается в материале.

Предполагается, что инцидент произошёл из-за гололёда. 

Ранее в Хорватии произошло ДТП, в результате которого погибла экс-депутат от Партии регионов Ирина Бережная.

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