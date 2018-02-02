Шесть человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Хорватии
В пригороде хорватского Карловаца при ДТП перевернулся автобус. В результате происшествия пострадали шесть человек, включая водителя.
Об этом сообщает телеканал HRT.
Отмечается, что автобус перевозил преимущественно школьников.
«Пострадавшие доставлены в больницы Карловаца для осмотра и оказания медпомощи», — указывается в материале.
Предполагается, что инцидент произошёл из-за гололёда.
Ранее в Хорватии произошло ДТП, в результате которого погибла экс-депутат от Партии регионов Ирина Бережная.
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