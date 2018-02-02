В ООН заявили о гибели не менее 90 мигрантов у побережья Ливии

По данным Международной организации по миграции, по меньшей мере 90 человек утонули в результате опрокидывания лодки у побережья Ливии.

При этом отмечается, что тела десяти погибших были обнаружены на ливийском побережье вблизи города Зувара.

Breaking: at least 90 migrants are reported to have drowned off the coast of #Libya: https://t.co/ZbJG58qr7ypic.twitter.com/MnGAQYQMdK — IOM - UN Migration (@UNmigration) 2 февраля 2018 г.

Как уточнили в организации, восемь человек были гражданами Пакистана, двое — гражданами Ливии.

Также сообщается, что два человека сумели доплыть до берега, ещё один был спасён экипажем рыболовецкого судна.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что более 30 мигрантов, в том числе женщины и дети, погибли в результате крушения лодки у побережья Ливии.