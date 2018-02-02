В ООН заявили о гибели не менее 90 мигрантов у побережья Ливии

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По данным Международной организации по миграции, по меньшей мере 90 человек утонули в результате опрокидывания лодки у побережья Ливии.

При этом отмечается, что тела десяти погибших были обнаружены на ливийском побережье вблизи города Зувара.

Как уточнили в организации, восемь человек были гражданами Пакистана, двое — гражданами Ливии.

Также сообщается, что два человека сумели доплыть до берега, ещё один был спасён экипажем рыболовецкого судна. 

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что более 30 мигрантов, в том числе женщины и дети, погибли в результате крушения лодки у побережья Ливии.

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