Представители МИД России и Великобритании обсудили ситуацию вокруг КНДР

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Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов провёл встречу с политдиректором британского МИД Карен Пирс, в ходе которой собеседники обсудили перспективы урегулирования на Корейском полуострове.

Об этом сообщает пресс-служба российского дипведомства.

«В ходе беседы стороны обсудили положение на Корейском полуострове, а также обменялись мнениями относительно перспектив урегулирования ситуации в регионе», — говорится в сообщении.

Ранее представители МИД России и Южной Кореи обсудили проблемы Корейского полуострова.

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