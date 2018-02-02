Представители МИД России и Великобритании обсудили ситуацию вокруг КНДР
Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов провёл встречу с политдиректором британского МИД Карен Пирс, в ходе которой собеседники обсудили перспективы урегулирования на Корейском полуострове.
Об этом сообщает пресс-служба российского дипведомства.
«В ходе беседы стороны обсудили положение на Корейском полуострове, а также обменялись мнениями относительно перспектив урегулирования ситуации в регионе», — говорится в сообщении.
Ранее представители МИД России и Южной Кореи обсудили проблемы Корейского полуострова.
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