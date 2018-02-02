Представители МИД России и Великобритании обсудили ситуацию вокруг КНДР

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов провёл встречу с политдиректором британского МИД Карен Пирс, в ходе которой собеседники обсудили перспективы урегулирования на Корейском полуострове.