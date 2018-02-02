Во французском Кале в ходе столкновений среди мигрантов пострадали 22 человека

Во французском портовом городе Кале произошли столкновения среди мигрантов, в ходе которых пострадали 22 человека. Об этом сообщает Associated Press.

По словам министра внутренних дел Франции Жерара Коллона, пятеро из пострадавших получили огнестрельные ранения. Он заявил, что в Кале действовали «полностью организованные» банды.

Местные власти заявили, что мигранты из Афганистана и Эритреи в ходе массовой драки, произошедшей после распределения еды, использовали палки и камни, затем прозвучали выстрелы. Разыскивается подозреваемый, открывший стрельбу.

Коллон сообщил, что в Кале направлены два дополнительных полицейских подразделения.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власти страны не допустят появления новых нелегальных лагерей в Кале.

В этом городе был расположен крупнейший лагерь мигрантов. Осенью 2016 года его снесли, но туда продолжают прибывать беженцы.