Во французском Кале в ходе столкновений среди мигрантов пострадали 22 человека
По словам министра внутренних дел Франции Жерара Коллона, пятеро из пострадавших получили огнестрельные ранения. Он заявил, что в Кале действовали «полностью организованные» банды.
Местные власти заявили, что мигранты из Афганистана и Эритреи в ходе массовой драки, произошедшей после распределения еды, использовали палки и камни, затем прозвучали выстрелы. Разыскивается подозреваемый, открывший стрельбу.
Коллон сообщил, что в Кале направлены два дополнительных полицейских подразделения.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власти страны не допустят появления новых нелегальных лагерей в Кале.
В этом городе был расположен крупнейший лагерь мигрантов. Осенью 2016 года его снесли, но туда продолжают прибывать беженцы.