МИД Турции обеспокоен решением США ввести санкции против одного из лидеров ХАМАС

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Анкара обеспокоена решением Вашингтона внести лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию в список «глобальных террористов». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Турции Хами Аксоя.

«Мы обеспокоены тем, что это решение администрации США, которое игнорирует реалии на местах, может подорвать ближневосточный мирный процесс, в том числе усилия по установлению мира и примирению между палестинцами», — заявил Аксой.

Анкара также надеется, что решение не окажет негативного влияния на деятельность Турции в области гуманитарной помощи и экономического развития в секторе Газа.

«Очевидно, что это решение, в котором игнорируется тот факт, что ХАМАС является важной составляющей политической жизни Палестины, не может внести никакого вклада в справедливое, всеобъемлющее и прочное урегулирование израильско-палестинского конфликта», — подчеркнул представитель турецкого МИД.

31 января США ввели санкции против одного из лидеров ХАМАС.

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