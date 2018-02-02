В полиции заявили, что инцидент с автомобилем в Шанхае не был преднамеренной атакой
Отмечается, что в результате произошедшего пострадали 18 человек. Состояние троих пострадавших оценивается как тяжёлое.
#UPDATE on Shanghai vehicle incident:— CGTN (@CGTNOfficial) 2 февраля 2018 г.
- 18 injured, 3 critical
- van caught on fire; flames have been put out
- witnesses say the van was carrying gas tanks
- local police say fire caused by driver smoking, further investigation underway pic.twitter.com/YRW5l1AMMB
Также сообщается, что перед тем, как водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов, внутри салона машины произошло возгорание якобы из-за того, что водитель, находясь за рулём, курил.
В настоящее время изучаются обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что в Шанхае фургон совершил наезд на пешеходов.
Инцидент произошёл в районе Хуанпу.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в ДТП с участием автобуса в провинции Хубэй в центральной части Китая.