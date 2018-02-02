В полиции заявили, что инцидент с автомобилем в Шанхае не был преднамеренной атакой

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Представители правоохранительных органов Китая заявили, что наезд автомобиля на пешеходов в Шанхае не был преднамеренной атакой. Об этом сообщает CGTN.

Отмечается, что в результате произошедшего пострадали 18 человек. Состояние троих пострадавших оценивается как тяжёлое.

Также сообщается, что перед тем, как водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов, внутри салона машины произошло возгорание якобы из-за того, что водитель, находясь за рулём, курил.

В настоящее время изучаются обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Шанхае фургон совершил наезд на пешеходов. 

Инцидент произошёл в районе Хуанпу.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в ДТП с участием автобуса в провинции Хубэй в центральной части Китая.

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