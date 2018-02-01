В Пентагоне заявили об отсутствии планов проведения военных операций в Пакистане

Представитель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи заявил, что США пока не планируют военных операций в Пакистане.

Об этом сообщает РИА Новости.

«На самом деле, мы не рассматриваем военные операции в Пакистане», — сказал он.

При этом Маккензи добавил, что Вашингтон рассчитывает на помощь Исламабада в борьбе с терроризмом.

Ранее американский лидер Дональд Трамп обвинил власти Пакистана в том, что они предоставляют убежище террористам, используя при этом средства, переводимые американской стороной. Позднее стало известно, что США приостанавливают финансовую помощь Пакистану по вопросам безопасности.