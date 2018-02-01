В Пентагоне заявили об отсутствии планов проведения военных операций в Пакистане
Об этом сообщает РИА Новости.
«На самом деле, мы не рассматриваем военные операции в Пакистане», — сказал он.
При этом Маккензи добавил, что Вашингтон рассчитывает на помощь Исламабада в борьбе с терроризмом.
Ранее американский лидер Дональд Трамп обвинил власти Пакистана в том, что они предоставляют убежище террористам, используя при этом средства, переводимые американской стороной. Позднее стало известно, что США приостанавливают финансовую помощь Пакистану по вопросам безопасности.