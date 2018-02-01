Трамп намерен опубликовать документ о нарушениях ФБР и Минюстом закона о разведке

Президент США Дональд Трамп намерен распорядиться о публикации засекреченного документа, который свидетельствует о грубом нарушении Минюстом и ФБР закона о надзоре за деятельностью иностранных спецслужб, сообщает Fox News.