Трамп намерен опубликовать документ о нарушениях ФБР и Минюстом закона о разведке

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Президент США Дональд Трамп намерен распорядиться о публикации засекреченного документа, который свидетельствует о грубом нарушении Минюстом и ФБР закона о надзоре за деятельностью иностранных спецслужб, сообщает Fox News.

«Президент намерен рассекретить документ, переданный Белому дому главой комитета по разведке палаты представителей США Девином Нунесом», — сообщает телеканал.

Отмечается, что опубликованная версия документа будет содержать «технические поправки» по запросу ФБР.

Ранее директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй потребовал от Белого дома не публиковать засекреченный документ, свидетельствующий о грубом нарушении Министерством юстиции и ФБР ст. 702 закона о надзоре за деятельностью иностранных спецслужб (FISA).

19 января группа из 65 конгрессменов США, которую возглавляет член палаты представителей Мэтт Гаец, призвала комитет по разведке опубликовать засекреченный документ.

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