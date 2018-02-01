Представители МИД России и Южной Кореи обсудили проблемы Корейского полуострова

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов провёл консультации со спецпредставителем южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

«Состоялся предметный обмен мнениями о складывающейся ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. С обеих сторон подчёркнута необходимость продолжения усилий по политико-дипломатическому урегулированию всего комплекса проблем субрегиона, а также важность дальнейшей координации подходов России и Республики Корея в практической работе на данном направлении», — говорится в сообщении МИД.

Ранее российский посол в КНДР Александр Мацегора заявил, что Россия готова предоставить Южной Корее и КНДР площадку для переговоров в одном из городов.