Представители МИД России и Южной Кореи обсудили проблемы Корейского полуострова

Короткая ссылка
Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов провёл консультации со спецпредставителем южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

«Состоялся предметный обмен мнениями о складывающейся ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. С обеих сторон подчёркнута необходимость продолжения усилий по политико-дипломатическому урегулированию всего комплекса проблем субрегиона, а также важность дальнейшей координации подходов России и Республики Корея в практической работе на данном направлении», — говорится в сообщении МИД.

Ранее российский посол в КНДР Александр Мацегора заявил, что Россия готова предоставить Южной Корее и КНДР площадку для переговоров в одном из городов.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru