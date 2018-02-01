СМИ: В Париже ограбили дом главы местного отделения Facebook
Инцидент произошёл вечером в среду, 31 января.
Уточняется, что один или несколько мужчин проникли в дом Солли через внутренний двор. После этого они прошли в спальню, заперли дверь в комнату и обыскали её.
Найденные драгоценности, включая восемь дорогих часов и украшения, они унесли в наволочке. Ущерб составил около €80 тыс.
Полиция проводит расследование по факту произошедшего.
Ранее в Италии задержали грабителя, который написал рассказ о своём преступлении.