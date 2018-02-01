При пожаре в доме престарелых в Японии погибли 11 человек

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Не менее 11 человек погибли в результате пожара в доме для престарелых людей на социальном пособии в японском Саппоро на острове Хоккайдо, сообщает The Japan Times.

По информации издания, всего в доме, где произошло возгорание, проживали 16 человек — пожилые люди, получавшие социальное пособие для малообеспеченных граждан.

Из пятерых выживших при пожаре трое получили ранения и были госпитализированы. Тела жертв, восьми мужчин и трёх женщин, пока не идентифицированы.

В настоящее время выясняются причины возгорания.

В октябре сообщалось, что в японской префектуре Ибараки при пожаре в жилом доме погибли женщина и пятеро детей.

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