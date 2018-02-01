В МИД России рассказали о сотрудничестве с Пакистаном в области борьбы с терроризмом
«Российско-пакистанские отношения также не стоят на месте, а активно развиваются. Мы начали проводить частые и активные дипломатические и контртеррористические консультации», — отметил дипломат.
По словам Кабулова, в ближайшее время в Москву приедет делегация МИД Пакистана.
«Мы обсудим форматы сотрудничества», — пояснил Кабулов.
Он также добавил, что совместные российско-пакистанские военные учения по борьбе с терроризмом пройдут в России в 2018 году.
В декабре сообщалось, что делегация Госдумы прибыла с визитом в Пакистан.