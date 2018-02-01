В МИД России рассказали о сотрудничестве с Пакистаном в области борьбы с терроризмом

Отношения между Россией и Пакистаном активно развиваются по всем направлениям. Об этом заявил в интервью газете «Известия» глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Российско-пакистанские отношения также не стоят на месте, а активно развиваются. Мы начали проводить частые и активные дипломатические и контртеррористические консультации», — отметил дипломат.

По словам Кабулова, в ближайшее время в Москву приедет делегация МИД Пакистана.

«Мы обсудим форматы сотрудничества», — пояснил Кабулов.

Он также добавил, что совместные российско-пакистанские военные учения по борьбе с терроризмом пройдут в России в 2018 году.

В декабре сообщалось, что делегация Госдумы прибыла с визитом в Пакистан.