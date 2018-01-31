СМИ: Глава ФБР опротестовал публикацию документа о нарушении ведомством закона о разведке

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Глава Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй обратился к Белому дому с требованием не публиковать засекреченный документ, который свидетельствует о грубом нарушении Минюстом и ФБР закона о надзоре за деятельностью иностранных спецслужб. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Рэй опротестовал публикацию документа, потому что он «содержит неточную информацию и представляет ошибочное изложение фактов».

При этом отмечается, что американский лидер Дональд Трамп «на сто процентов» намерен опубликовать засекреченный документ.

Ранее Белый дом выступил за прозрачность в публикации документа о нарушении закона Минюстом и ФБР.

Группа из 65 конгрессменов США, которую возглавляет член палаты представителей Мэтт Гаец, призвала комитет по разведке опубликовать засекреченный документ, который, по мнению политиков, свидетельствует о грубом нарушении Минюстом и ФБР ст. 702 закона о надзоре за деятельностью иностранных спецслужб (FISA).

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