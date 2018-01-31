СМИ: Глава ФБР опротестовал публикацию документа о нарушении ведомством закона о разведке

Глава Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй обратился к Белому дому с требованием не публиковать засекреченный документ, который свидетельствует о грубом нарушении Минюстом и ФБР закона о надзоре за деятельностью иностранных спецслужб. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.