СМИ: Глава ФБР опротестовал публикацию документа о нарушении ведомством закона о разведке
По данным агентства, Рэй опротестовал публикацию документа, потому что он «содержит неточную информацию и представляет ошибочное изложение фактов».
При этом отмечается, что американский лидер Дональд Трамп «на сто процентов» намерен опубликовать засекреченный документ.
Ранее Белый дом выступил за прозрачность в публикации документа о нарушении закона Минюстом и ФБР.
Группа из 65 конгрессменов США, которую возглавляет член палаты представителей Мэтт Гаец, призвала комитет по разведке опубликовать засекреченный документ, который, по мнению политиков, свидетельствует о грубом нарушении Минюстом и ФБР ст. 702 закона о надзоре за деятельностью иностранных спецслужб (FISA).