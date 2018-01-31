СМИ: Сотрудники ФБР отправлены на место аварии поезда с конгрессменами

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Сотрудники Федерального бюро расследований США отправились на место аварии поезда, в котором находились члены конгресса Соединённых Штатов, сообщает CBS.

«ФБР направляет агентов и следователей на место происшествия с поездом для поддержки местных правоохранительных органов. Нет свидетельств о том, что отправка связана с аварией, однако речь идёт о членах конгресса», — приводит телеканал сообщение корреспондента CBS Марка Ноллера.

Ранее стало известно, что в американском штате Виргиния поезд, в котором находились члены конгресса США, столкнулся с грузовиком.

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