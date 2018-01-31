СМИ: Сотрудники ФБР отправлены на место аварии поезда с конгрессменами

Сотрудники Федерального бюро расследований США отправились на место аварии поезда, в котором находились члены конгресса Соединённых Штатов, сообщает CBS.

In addition to the @NTSB team, the FBI is sending agents and investigators to the train accident scene, in support of local law enforcement. No indication it was anything but an accident, but members of Congress involved. — Mark Knoller (@markknoller) 31 января 2018 г.

«ФБР направляет агентов и следователей на место происшествия с поездом для поддержки местных правоохранительных органов. Нет свидетельств о том, что отправка связана с аварией, однако речь идёт о членах конгресса», — приводит телеканал сообщение корреспондента CBS Марка Ноллера.

Ранее стало известно, что в американском штате Виргиния поезд, в котором находились члены конгресса США, столкнулся с грузовиком.