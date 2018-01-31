При крушении легкомоторного самолёта в Италии погибли два человека

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Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолёта в итальянской провинции Верона, передаёт ANSA.

Cообщается, что погибли находившийся за штурвалом 61-летний Лино Лаварини и сопровождавший его инструктор, бывший пилот Alitalia, 69-летний Просперо Антонини.

По данным агентства, самолёт упал в лес, при падении произошло возгорание.

Осенью 2017 года сообщалось, что легкомоторный самолёт упал недалеко от аэропорта Урбе в Риме.

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