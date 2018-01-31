США ввели санкции против одного из лидеров ХАМАС

Короткая ссылка
Один из лидеров палестинского движения ХАМАС, Исмаил Хания, включён в санкционный список США по терроризму. Об этом сообщает пресс-служба американского Министерства финансов.

Кроме того, под санкции подпали палестинская группировка «Харакат аль-Сабирин», а также египетские «Хасм» и «Флаг революции».

Соединённые Штаты считают ХАМАС террористической организацией. В 2017 году они призвали Совет Безопасности ООН признать ХАМАС террористической группировкой и принять соответствующую резолюцию. 

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп продлил на год санкционный режим в отношении иностранных террористов, подрывающих мирный процесс на Ближнем Востоке. 

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ближний Восток США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru