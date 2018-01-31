США ввели санкции против одного из лидеров ХАМАС
Кроме того, под санкции подпали палестинская группировка «Харакат аль-Сабирин», а также египетские «Хасм» и «Флаг революции».
Соединённые Штаты считают ХАМАС террористической организацией. В 2017 году они призвали Совет Безопасности ООН признать ХАМАС террористической группировкой и принять соответствующую резолюцию.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп продлил на год санкционный режим в отношении иностранных террористов, подрывающих мирный процесс на Ближнем Востоке.