США ввели санкции против одного из лидеров ХАМАС

Один из лидеров палестинского движения ХАМАС, Исмаил Хания, включён в санкционный список США по терроризму. Об этом сообщает пресс-служба американского Министерства финансов.

Кроме того, под санкции подпали палестинская группировка «Харакат аль-Сабирин», а также египетские «Хасм» и «Флаг революции».

Соединённые Штаты считают ХАМАС террористической организацией. В 2017 году они призвали Совет Безопасности ООН признать ХАМАС террористической группировкой и принять соответствующую резолюцию.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп продлил на год санкционный режим в отношении иностранных террористов, подрывающих мирный процесс на Ближнем Востоке.